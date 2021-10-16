«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны»

Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.

- Самоизоляцию выдержали. Самовакцинацию прошли. Теперь нам предложили самоневпусканием гостей заняться.

Здравствуйте, дорогие гости моих ресторанов. Это снова я, ваш любимый и ИХ покорный слуга, ресторатор Сергей Ли. Во исполнение воли Великого, в противодействие агрессии зла вселенского, сообщаю всем вам: «Не ходите больше в мои рестораны, если вы не укололись вакциной чудодейственной». Не нужно мне общество ваше! И деньги мне не нужны совсем! И стране ваш голод и досуг по барабану! Можете только работать и … я даже не знаю, чего ещё можете. А если вы к несчастью вашему работаете в сфере услуг, то и работать вам тоже не стоит. Либо нельзя, либо как бы можно, но приходить к вам за этой услугой все равно никому нельзя. А если и придут, то вы гоните их взашей! Так мы точно победим этот коварный коронавирус!

Всё. Весь сарказм на этом кончился. Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться...

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