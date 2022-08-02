Надзорные органы в Карелии выявили 17 предприятий с признаками теневой занятости

Представители контрольно-надзорных органов, проверявшие предприятия Карелии в первом полугодии, выявили 17 работодателей с признаками неформальной занятости.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

За 6 месяцев контрольно-надзорные органы провели 110 рейдов по предприятиям, чтобы проверить, есть ли там признаки теневой занятости. Кроме того, были поведены беседы с 422 гражданами, пояснили в Управлении.

В результате 10 работодателей заключили трудовые договоры с 11 работниками, которые до этого работали неофициально. Еще 91 житель республики зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя либо плательщика налога на профессиональный доход.