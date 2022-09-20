Россельхознадзор Карелии попросил Парфенчикова помочь убрать мусор

Сотрудники Россельхознадзора Карелии обратились к главе республики с просьбой помочь ликвидировать свалку на сельскохозяйственных землях около деревни Савинская Медвежьегорского района.

По сообщению ведомства, с 2019 года земли площадью 2,27 гектара захламлены и не обрабатываются, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора. Участок арендует крупный сельхозпроизводитель. В 2021 году надзорный орган направил ему предписание с требованием убрать свалку.



Но проверить, исполнено ли предписание специалисты Россельхознадзора не могут, поскольку в марте этого года правительство России запретило проводить внеплановые проверки бизнеса.



Поэтому ведомство попросило главу Карелии дать поручение исполнительной власти свалку ликвидировать, а земли вернуть в сельскохозяйственный оборот.