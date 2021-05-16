Наглое ограбление произошло в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полицейские ищут в карельской столице мужчину, который на глазах у продавца вынес из сетевого магазина ящик пива, сообщили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска выясняют обстоятельства преступления, запечатленного на видеозаписи.

На ней видно, как двое молодых людей заходят в помещение магазина, после чего один из них хватает стоящий рядом с выходом ящик пива и скрывается с ним за дверью.

В настоящее время полицейские устанавливают личности обоих мужчин.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону полиции: +7-953-532-49-59.