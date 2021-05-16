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Наглое ограбление произошло в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
13:59, 17 Мая 2021
фото: © МВД Карелии
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Полицейские ищут в карельской столице мужчину, который на глазах у продавца вынес из сетевого магазина ящик пива, сообщили в МВД.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска выясняют обстоятельства преступления, запечатленного на видеозаписи.

На ней видно, как двое молодых людей заходят в помещение  магазина, после чего один из них хватает стоящий рядом с выходом ящик пива и скрывается с ним за дверью.

В настоящее время полицейские устанавливают личности обоих мужчин.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать по телефону полиции: +7-953-532-49-59.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-17 14:07:09
Типичные навальнята. Кураторы денег на пивное пойло больше не дают. Портрэтами торгуют на аукционе, ибо у самих голод не тетка :)
Гость
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