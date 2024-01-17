Нагулявшая жирок обитательница заповедника на границе Карелии вышла на ночную прогулку

Енотовидная собака ненадолго вышла из спячки, чтобы размять толстые бока.

Видео ночной прогулки енотовидной собаки было опубликовано в группе Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленинградской области на границе с Карелией.

Как уточнили в паблике, животное накапливает жир всю осень, а затем расходует в течении зимы, когда собака главным образом спит в норе. При этом жир играет роль не только питания для организма, но и защиты от холода.

«Как мы можем видеть на видео, „собачка проснулась“, и по ее внешнему виду можно сказать, что чувствует она себя хорошо, жирок нагулен, и поэтому можно слегка размяться, подышать свежим воздухом, а затем продолжить сладко спать в своем укрытии до следующего потепления», — отметили в заповеднике.