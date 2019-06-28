Находившийся в розыске житель Карелии попался на краже продуктов в Ленобласти

27-летнего мужчину задержали за мелкую кражу в магазине во Всеволожске, оказалось, он в розыске, пишет Gazeta.SPb.

Житель Карелии попытался украсть продукты в магазине на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Он набрал товаров на 500 рублей. Но сотрудники Росгвардии его задержали.

Позже выяснилось, что любитель "бесплатных продуктов" – житель нашей республики. База данных показала, что он находится в федеральном розыске за кражу — преступление, уже согласно уголовному кодексу. Ранее он также привлекался к административной ответственности, сообщает Gazeta.SPb.