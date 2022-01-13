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Находящийся в розыске житель Карелии не устоял перед рыбным деликатесом

Новости. Криминал
11:23, 14 Января 2022

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Сотрудники Росгвардии задержали разыскиваемого жителя Пряжинского района.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, ночью 14 января группа задержания вневедомственной охраны Петрозаводска направилась по сработке сигнализации в охраняемый гипермаркет.

Там росгвардейцы задержали 42-летнего жителя Пряжинского района — мужчина пытался вынести без оплаты рыбный деликатес стоимостью около двух тысяч рублей.

Установив личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что задержанный находится в розыске. Нарушителя разыскивали уже не в первый раз: несколько лет назад он был объявлен в федеральный розыск. Мужчина ранее совершил кражу, а также привлекался к административной ответственности за недобросовестное вождение и мелкое хулиганство.

Росгвардейцы передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

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