Находящийся в розыске житель Карелии не устоял перед рыбным деликатесом

Сотрудники Росгвардии задержали разыскиваемого жителя Пряжинского района.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, ночью 14 января группа задержания вневедомственной охраны Петрозаводска направилась по сработке сигнализации в охраняемый гипермаркет.

Там росгвардейцы задержали 42-летнего жителя Пряжинского района — мужчина пытался вынести без оплаты рыбный деликатес стоимостью около двух тысяч рублей.

Установив личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что задержанный находится в розыске. Нарушителя разыскивали уже не в первый раз: несколько лет назад он был объявлен в федеральный розыск. Мужчина ранее совершил кражу, а также привлекался к административной ответственности за недобросовестное вождение и мелкое хулиганство.

Росгвардейцы передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.