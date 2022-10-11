Находящийся в розыске житель Карелии попался на краже сладостей

Нескольких нарушителей задержали в магазинах Карелии, сообщили в Управлении Росгвардии республики.

Во вторник и среду, 11 и 12 октября, группы задержания нескольких отделов Росгвардии выезжали по вызовам в магазины. Так, в Кеми задержали 41-летнего мужчину, который спрятал в карманы кондитерскую продукцию. Как было установлено, задержанный находился в розыске за несколько правонарушений.

В Сегеже росгвардейцы задержали 43-летнюю местную жительницу, пытавшуюся пронести мимо кассы алкоголь. Спиртное стало добычей и 24-летнего петрозаводчанина — он попытался вынести его без оплаты в одном из гипермаркетов карельской столицы.

Все нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии, а затем переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.