Найден новый симптом коронавируса – особая сыпь

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

Как сообщают РИА Новости, специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости – сильную сыпь на слизистой оболочке.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

По данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире выявили более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали свыше 584 тысяч человек.