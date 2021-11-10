Найден ответственный за источник запаха в Сулажгоре

По адресу ул. Жуковского, д. 36Б находится общежитие Петрозаводского автотранспортного техникума.

Сети, расположенные рядом, также в собственности техникума, он же должен их обслуживать.

Еще 6 ноября в аварийно-диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» поступило сообщение о том, что на сетях канализации по улице Жуковского засор. В этот же день сотрудники водоканала отравили телефонограмму заместителю директора техникума по хозяйственной части.

Более того, в понедельник, 8 ноября, повторно было направлено письмо об аварии. Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и автотранспортного техникума встретились на месте разлива канализации, где выяснилось, что это не засор, а прорыв сетей. Представителям техникума показали место повреждения, объяснили, что для ремонта необходимы будут земляные работы, которые по заявке может сделать как АО «ПКС-Водоканал», так и любая другая строительная организация.

Только сегодня, 10 ноября, в АО «ПКС-Водоканал» поступило письмо от техникума с просьбой выполнить земляные работы. Сотрудники водоканала отправили пакет документов, согласование которого необходимо для проведения работ. Ответа от техникума пока не последовало.

АО «ПКС-Водоканал» следит за ситуацией, и как только необходимые документы будут согласованы, приступит к устранению повреждения.