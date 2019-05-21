Найдено тело мужчины, который вышел на лодке в озеро и не вернулся

В Олонецком районе проводится проверка по факту гибели мужчины на озере Коткозеро, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что в ночь с 4 на 5 мая мужчина, которому на вид 53-57 лет вышел на лодке в озеро Коткозеро в Олонецком районе и пропал. Были организованы поиски.

В ходе поисковых мероприятий 20 мая тело погибшего мужчины обнаружено в акватории озера.

По версии следствия, 5 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения без спасательного жилета на лодке вышел в озеро Коткозеро в Олонецком районе. Во время нахождения в озере мужчина из лодки выпал и утонул.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.