Накануне праздника в Карелии сгорели баня и хозпостройка

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В МЧС по Карелии сообщили о пожарах, произошедших в предпраздничный день.
Седьмого марта в 08:50 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Сегежский р-н п.Идель ул.Центральная у д.15. В 10:17 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 6 человек, 2 единицы техники и ДПД п. Идель 2 человека, сообщают в МЧС.
В этот же день в 19:26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 10 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика у д. 5-г. В 21:38 пожар был ликвидирован.
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