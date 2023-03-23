Перед выходными водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Автолюбителей карельской столицы ждет профилактический рейд 24 марта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 24 марта, в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Всего, согласно статистике ГИБДД, за два зимних месяца в Петрозаводске отстранили от управления 110 пьяных водителей. За это же время было зарегистрировано 4 ДТП по вине пьяных водителей, в которых были травмированы 5 человек.

О том, что за руль сел пьяный водитель, любой свидетель может сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.