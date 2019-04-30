Наказание за нарушение ПДД ужесточат

МВД России готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом в понедельник, 29 апреля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, передают Известия.

"Нами предусматривается еще ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП", — рассказал министр.

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