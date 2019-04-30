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Новости. Общество
09:14, 30 Апреля 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Наказание за нарушение ПДД ужесточат

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МВД России готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом в понедельник, 29 апреля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, передают Известия.

"Нами предусматривается еще ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП", — рассказал министр.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-04-30 10:27:31
Да не "направленных на снижение смертности", а направленных на пополнение бюджета.
Пока ГАИ будет внедрять ненужные знаки, а потом за ними собирать штрафы, пока ГАИ будет дежурить после пешеходных переходов, а не до них, их деятельность будет направлена на увеличение сборов, а не на предотвращение.
кир
2019-04-30 09:26:39
Не поможет.
User
2019-04-30 09:22:00
Ужесточатели, дороги отремонтируйте сначала! Львиная доля ДТП происходит из-за их ужасного состояния.
zanoza
2019-04-30 10:34:34
User, а ещё ДТП происходят из-за дураков на этих плохих дорогах.
кир
2019-04-30 09:31:51
User, денег нет, т.к.вы не создаете материальных ценностей. А самобытные считают, что деньги им платить надо только за статус, за факт их существования.
User
2019-04-30 09:50:17
кир, денег нет, потому что их тырят виолончелями. В фильме "Дурак" мэр города очень доходчиво объясняет, как расходуются бюджеты. Посмотри для общего развития.
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