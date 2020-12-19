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Налог на доходы по вкладам 2021: кому и сколько придется заплатить

Новости. Общество
20:40, 20 Декабря 2020
фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Центробанк оставил без изменений ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. - от этого будет зависеть, какой налог придется заплатить по вкладам в банках.

Соответствующие поправки в Налоговом кодексе вступают в силу с 1 января 2021 года.

Чем это грозит вкладчикам, рассказала газета "Комсомольская правда".

Налогом будут облагать проценты по вкладам, где лежит больше миллиона рублей.

В законе прописан так называемый "необлагаемый процентный доход". Он рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ. Поэтому налогом не будет облагаться процентный доход в 42,5 тысячи рублей.  Все, что накопилось по процентам сверх этой суммы, подлежит налогообложению.

Самостоятельно заполнять декларацию не придется. ФНС пришлет уведомление на почту или в личный кабинет налогоплательщика на сайте службы.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-20 20:49:14
Пофиг. У пенсов все равно денег нет. На хлеб не хватает и жуликам в интернете тыщи переводить тоже. А на интернет хватает.
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