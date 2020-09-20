Налог на доходы иностранцев, работающих в Карелии, вырастет в 2021 году

Власти Карелии собираются в 2021 году увеличить стоимость патента, на основании которого разрешается работа иностранных граждан в республике.

Это следует из проекта закона, который регламентирует размер регионального коэффициента, влияющего на стоимость патента. Так начисляется налог на доходы гастарбайтеров.

Согласно документу, региональный коэффициент составит 2,784, в результате ежемесячный фиксированный авансовый платеж иностранных граждан, работающих на территории Карелия на основании патента, составит 6241 рубль в месяц.

На сколько это больше, чем в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".