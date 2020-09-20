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Налог на доходы иностранцев, работающих в Карелии, вырастет в 2021 году

Новости. Общество
15:16, 21 Сентября 2020
фото: Сергей Карпов / ТАСС
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Власти Карелии собираются в 2021 году увеличить стоимость патента, на основании которого разрешается работа иностранных граждан в республике.

Это следует из проекта закона, который регламентирует размер регионального коэффициента, влияющего на стоимость патента.  Так начисляется налог на доходы гастарбайтеров.

Согласно документу, региональный коэффициент составит 2,784, в результате ежемесячный фиксированный авансовый платеж иностранных граждан, работающих на территории Карелия на основании патента, составит 6241 рубль в месяц. 

На сколько это больше, чем в 2020 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-21 15:40:17
Да эти бедолаги и так за корку хлеба работают там, где наших не заставить работать, так им ещё налоги повысят.
новый
2020-09-21 16:07:26
zanoza, ты бабуля как обычно слышишь звон, да не знаешь где он. При чем тут работяги ? Стоимость патента оплачивает работодатель. Корми своих котов лучше, толку больше будет. Воистину в каждой бочке затычка.
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