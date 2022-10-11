Налоги ряда крупных предприятий Карелии с 1 января перестанут уходить за пределы республики

Предприятия Карелии, входящие в крупные российские компании, с 1 января будут платить налог на прибыль, в основном, в бюджет республики.

Это произойдет благодаря отмене действующей системы уплаты налогов так называемыми «консолидированными группами налогоплательщиков». Система заключается в том, что региональные подразделения российских компаний платят основную часть налога на прибыль не на своих территориях, а по месту регистрации головных офисов, которые зачастую находятся в других регионах. Ранее власти Карелии неоднократно заявляли, что такой механизм приводит к многомиллиардным потерям бюджета республики.

С 1 января основная часть налога на прибыль карельских предприятий, входящих в «консолидированные группы налогоплательщиков», будет оставаться в региональной казне.

Это следует из проекта бюджета республики на 2023 год. В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 января 2023 года прекращается действие договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

В проекте бюджета не уточняется, какую сумму получит региональная казна за счет отмены системы КГН. Общий рост доходов бюджета Карелии без учета федеральной помощи в 2023 году по прогнозу вырастет на 4 млрд рублей.