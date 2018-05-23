Налоговая служба Карелии требует 15 млн. рублей с сидящего в колонии Карапетова

Управление ФНС по Карелии предъявило финансовые требования к бывшему заместителю министра труда Карелии Гивию Карапетову, отбывающему срок в колонии за взятки.

Как следует из материалов Арбитражного суда Карелии, налоговая служба подала заявление о включении в реестр требований кредиторов Карапетова 15 млн. рублей штрафа (исполнительского сбора).

В феврале суд признал Карапетова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

На дату рассмотрения отчета финансового управляющего в реестр требований кредиторов Карапетова были включены требования трех кредиторов на общую сумму 2,1 млн. рублей. Проведена ориентировочная оценка имущества должника – доли в праве на жилое помещение.

Кроме того, в Арбитражном суде оспаривается сделка по списанию денежных средств Карапетова в счет уплаты штрафа, наложенного на него, согласно приговору.

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