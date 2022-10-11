Налоговая служба Карелии знает о всех мобилизованных жителях республики

Мобилизованным жителям Карелии для отсрочки по уплате налогов не надо обращаться в УФНС — ведомство уже получило их данные.

Об этом сообщила руководитель УФНС по РК Инна Кравченко на брифинге по вопросам уплаты имущественных налогов.

По ее словам, согласно постановлению правительства РФ, мобилизованным гражданам продлены сроки уплаты имущественных налогов до 28 числа третьего месяца, следующего за окончанием службы.

«Уведомлять налоговые органы о получении статуса мобилизованного не надо — в рамках межведомственного взаимодействия налоговики владеют данной информацией. В ситуациях, когда уведомления на оплату имущественных налогов были направлены физлицу ранее срока его мобилизации, данные уведомления аннулируются, а денежные средства, если налогоплательщик успел произвести оплату имущественных налогов, сохраняются в качестве переплаты», — пояснила Кравченко.