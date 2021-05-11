Налоговая служба нашла способ, как проверить знания жителей Карелии

Образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант», стартует в России с 17 по 30 мая и пройдет, в том числе, в Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

«Цель диктанта — определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, оценка экономической активности и экономической грамотности жителей различных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении. Диктант будет проходить в формате онлайн-тестирования. Как в нем принять участие, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».