Налоговая служба нашла способ, как проверить знания жителей Карелии

Образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант», стартует в России с 17 по 30 мая и пройдет, в том числе, в Карелии.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС.
«Цель диктанта — определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, оценка экономической активности и экономической грамотности жителей различных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Диктант будет проходить в формате онлайн-тестирования.
Как в нем принять участие, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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