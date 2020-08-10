Налоговая служба Петрозаводска дала разъяснения о выгодах самозанятости при сдаче жилья

Карелия присоединилась к регионам, на территории которых действует налог на профессиональный доход (НПД, "налог для самозанятых"), и это дает новые возможности жителям республики, получающим доходы от аренды жилого имущества.

Физические лица, сдавая жилое имущество в аренду, обязаны уплачивать от полученных доходов налог на доходы физических лиц в размере 13 % и ежегодно декларировать такие доходы (в случае если налог не удерживается налоговым агентом-арендатором). Статус самозанятых упрощает жизнь арендодателям.

Разъяснения на этот счет подготовила ИФНС по Петрозаводску. Об этом читайте в интенет-газете "Вести Карелии".