Налоговая служба подсчитала число миллионеров в Карелии

Количество жителей Карелии, получивших годовой доход на сумму от 10 до 100 млн рублей выросло на 12,3% по итогам 2019 года.

В республике насчитывается 64 таких налогоплательщика.

Это следует из предварительных итогов декларационной кампании, подведенных Управлением ФНС России по Карелии.

По итогам 2019 года на 6,5% увеличилось число тех, кто подал декларации о доходах на сумму от 1 млн рублей до 10 млн рублей. Такой доход задекларировали 4624 человека. Есть и те, чей доход еще выше. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".