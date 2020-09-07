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Налоговая служба подсчитала число миллионеров в Карелии

Новости. Общество
14:19, 08 Сентября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Количество жителей Карелии, получивших годовой доход на сумму от 10 до 100 млн рублей выросло на 12,3% по итогам 2019 года.

В республике насчитывается 64 таких налогоплательщика.

Это следует из предварительных итогов декларационной кампании, подведенных Управлением ФНС России по Карелии.

По итогам 2019 года на 6,5% увеличилось число тех, кто подал декларации о доходах на сумму от 1 млн рублей до 10 млн рублей. Такой доход задекларировали 4624 человека.

Есть и те, чей доход еще выше. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-08 14:34:38
Число миллионеров растёт , а регион беднеет, видимо в этом есть связь.
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