Налоговая служба пояснила, чем грозит утечка данных покупателей через кассы

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Данные, которые направляются от кассовой техники в адрес операторов фискальных данных (ОФД), не содержат персональных данных покупателей, поэтому не стоит бояться их утечки, считает Федеральная налоговая служба (ФНС).
Такое заявление ФНС выпустил в качестве комментария к информации о том, что данные о покупках в магазинах передаются третьим лицам.
Данные направляемые от кассовой техники в адрес ОФД не могут являться источником утечки информации о покупателях, по той причине, что не содержат персональных данных покупателей", - говорится в сообщении.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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