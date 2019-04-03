Налоговая служба пояснила, чем грозит утечка данных покупателей через кассы

Данные, которые направляются от кассовой техники в адрес операторов фискальных данных (ОФД), не содержат персональных данных покупателей, поэтому не стоит бояться их утечки, считает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Такое заявление ФНС выпустил в качестве комментария к информации о том, что данные о покупках в магазинах передаются третьим лицам.

Данные направляемые от кассовой техники в адрес ОФД не могут являться источником утечки информации о покупателях, по той причине, что не содержат персональных данных покупателей", - говорится в сообщении.

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