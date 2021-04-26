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Налоговая служба призвала жителей Карелии проверять чеки в кафе и ресторанах

Новости. Общество
15:55, 27 Апреля 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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Налоговые органы Карелии активизировали борьбу с фактами сокрытия выручки и экономии на налогах в заведениях общественного питания республики.

Об этом сообщила представитель контрольного отдела УФНС по РК Евгения Круглова.

«Мониторинг расчетов показывает, что предприниматели в данном сегменте экономики допускают нарушения норм налогового законодательства, продолжая работать без онлайн-касс. Одним из распространенных нарушений является предъявление „предчека“ клиенту ресторана в качестве кассового чека на оплату», — сказала Круглова.

По ее словам, «предчеки» выдаются посетителям кафе и ресторанов с указанием перечня заказанных блюд, которые следует оплатить. Такой «предчек» не имеет юридической силы и не подтверждает факта оплаты. При этом, заведения общепита зачастую не пробивают кассовые чеки.

«Посетитель ресторана, которому выдали только „предчек“ без кассового чека, вправе обратиться в любую налоговую инспекцию и представить „предчек“ с пояснениями, где и когда он производил оплату данной услуги. На основании информации в отношении организации общепита налоговые органы возбудят дело об административном правонарушении», — добавила Круглова.

Ведомство подготовило памятку, как отличить чек от «предчека»  — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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