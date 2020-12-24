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Налоговики Карелии призывают плательщиков встретить Новый год без налоговых долгов

Новости. Общество
13:28, 25 Декабря 2020
фото: © nalog.ru
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В республике возобновлен прием в инспекциях для граждан, желающих погасить задолженность по имущественным налогам.

Согласно предварительным итогам имущественной кампании в республике, всего в этом году жителям региона было начислено немногим более миллиарда рублей имущественных налогов.

Несмотря на ситуацию пандемии и более поздний старт рассылки налоговых уведомлений в 2020 году, срыва поступлений по имущественным налогам в республике не произошло. Всего по итогам  кампании 2020 года в территориальный бюджет Карелии поступило свыше 760 миллионов рублей имущественных налогов физических лиц за 2019 год.  При этом  в целом (с  учетом проведения  мероприятий по взысканию задолженности по имущественным налогам за предыдущие периоды) в республике отмечается рост поступлений по "личным" налогам граждан в бюджет: так, на текущий момент поступления по данным видам налогов составили более 940 млн рублей.

Так как срок уплаты имущественных налогов за 2019 год (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц) истек 1 декабря 2020 года, сумма своевременно неоплаченных налогов перешла в категорию задолженности, которая ежедневно растет  за счет начисления пеней ( за день просрочки от неуплаченной суммы налога в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ). Должник получает требование об уплате, в случае неисполнения которого инспекция обращается в суд. Далее долг взыскивается судебными приставами, которые вправе принять ограничительные меры: например, блокировку банковского счета должника или арест его имущества.

Помимо суммы налога и пеней, на основании судебного приказа службой судебных приставов предусмотрено взыскание государственной пошлины за рассмотрение дела мировым судом. Кроме того, в случае неоплаты суммы задолженности по судебному приказу в пятидневный срок после возбуждения исполнительного производства дополнительно с должника будет взыскан исполнительный сбор в размере 7 % от суммы долга, но не менее 500 рублей.

Во избежание неприятных последствий налоговики Карелии рекомендуют добровольно и в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность. С этой целью Управление ФНС России по Республике Карелия запустило акцию "В Новый год без налоговых долгов", в рамках которой предусмотрено проведение горячих линий, вебинаров о способах уплаты задолженности, прием граждан в операционных залах территориальных  инспекций.

Прием посетителей осуществляется по установленному графику по предварительной онлайн-записи: электронное обращение направляется через специальный сервис на сайте ФНС России: order.nalog.ru  В выходные дни (суббота, воскресенье) прием граждан осуществляется без предварительной записи с 10.00 до 15.00.

Режим работы вашей налоговой инспекции можно уточнить на сайте ФНС России в разделе "Информация об УФНС России вашего региона" – "контакты инспекций" https://www.nalog.ru/rn10/apply_fts/ или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Обращаем внимание, что при посещении инспекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Каждый плательщик имущественных налогов может выбрать наиболее удобный с его точки зрения способ оплаты: в банке или через банкомат - по полученному уведомлению, содержащему сведения для оплаты сумм налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты); через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" на сайте ФНС. Данный способ удобен и тем, что плательщик имеет возможность корректировать сведения в налоговом уведомлении в режиме онлайн, связываясь дистанционно с налоговыми органами, что актуально во время пандемии. Также можно воспользоваться сервисом "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС. Оплатить налоговые уведомления можно сразу же при их получении или в иное удобное для граждан время в отделениях "Почты России"; плательщик может воспользоваться Единым налоговым платежом.

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