Налоговые декларации при продаже недорогой недвижимости будут не нужны

Госдума приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, cтавка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.

Новый закон разрешает не подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».