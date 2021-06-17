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Налоговые декларации при продаже недорогой недвижимости будут не нужны

Новости. Общество
09:07, 18 Июня 2021
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Госдума приняла закон, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений — до 250 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, cтавка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.

Новый закон разрешает не подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-18 10:26:51
Они покупают жильё и сдают его, а старые жильцы продолжают быть прописанными, хотя живут уже по новым адресам. Выгодно, - сказал кот.
Гость
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