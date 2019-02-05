Налоговые доходы Карелии выросли почти на 25%

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Налоговая служба Карелии собрала 32,9 млрд рублей налогов в 2018 году, что на 24,9% больше уровня 2017 года.
Всего в консолидированный бюджет России с территории Карелии за 2018 год поступило 32,9 млрд рублей, из которых в федеральный бюджет направлено 5 млрд рублей, в консолидированный бюджет республики Карелия – 27,9 млрд рублей, сообщает региональный Минфин со ссылкой на статистику налоговой службы.
По налогам, формирующим основную часть бюджета, отмечается рост поступлений по сравнению с 2017 годом.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии"
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