Налоговые поступления в бюджет Карелии в I квартале достигли 7,1 млрд рублей

Налоговые поступления в бюджет Карелии за январь-март 2018 года достигли 7,1 млрд рублей - на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 9,5% выше прогнозных показателей.

По оценке Минфина Карелии, рост произошел, в основном, за счет влияния высоких темпов поступления двух крупнейших доходных источников - налога на прибыль организаций (на 39,3%), налога на доходы физических лиц (на 15,6%), а также налога на имущество организаций (на 16,8%), и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 15%), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.