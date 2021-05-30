Налоговый вычет при оформлении ипотеки предлагают засчитывать как первоначальный взнос

Риелторы предложили изменить механизм выплаты налогового вычета при покупке квартиры.

В частности, планируется выдавать его банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств производить на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита.

Инициатива направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия». Возможность внести первоначальный взнос в большем объеме позволит сократить кредитную нагрузку на покупателя. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».