Нападение, обман, низкая квалификация водителя: какие проблемы могут возникнуть у клиента такси

Практически не осталось городов, где, как прежде, чтобы куда-то доехать, нужно встать на обочину проезжей части дороги и проголосовать.

Мобильные приложения такси для смартфонов, а также сайты компаний-перевозчиков вроде как гарантируют безопасность, комфорт и опыт водителя.

Если же при взаимодействии водителя такси и клиента возникают проблемы, абсолютно все компании имеют номера для связи с администрацией. Например, на сайте ситимобил номер горячей линии указан, куда можно пожаловаться или задать любой вопрос, связанный с услугами такси.

Основные проблемы самих водителей такси: "таксист" или "водитель" "желтого" автомобиля

Большинство специалистов в области транспортных перевозок отмечают низкий уровень подготовки водителей такси: кому не знакома юмореска "дорогу покажешь"? В крупных мегаполисах проще всего устроиться водителем такси, не имея официального водительского удостоверения.

Практически 85% водителей имеют при себе лишь ВУ тех стран СНГ, откуда они прибыли на заработки. Только в последнее время в законодательство страны начинают вносить требования к иностранным водителям:

• знание национального языка;

• свободное ориентирование в городе;

• наличие специальных "шашечек" и таксометра (одобренного);

• официальная регистрация;

• опрятный внешний вид водителя, а также самого автомобиля.

Для справки: управление транспортным средством (ТС) и умение водить автомобиль – это совершенно разные законодательные понятия. Умение банально переключать коробку передач и нажимать на педаль "газа" вовсе не гарантирует профессионализм водителя такси и безопасную поездку.

Если посмотреть мнение "старых" водителей реальных таксопарков, то оно будет однозначным: раньше к водителям такси и любого другого общественного транспорта предъявлялись по-настоящему серьезные квалификационные требования.

Важно: даже имея определенную сумму денег (взятка) и связи в ГАИ, в прошлом человек практически не мог получить водительское удостоверение, разрешение на работу по перевозке пассажиров и пр.

Сегодня 75% водителей такси можно рассматривать не как профессионалов пассажирских перевозок, но как обычных водителей автомобилей, имеющих опознавательные черты такси.

К ним можно отнести уже упомянутые "шашечки", желтый или белый цвет окраски автомобиля, наличие фонаря на крыше, официальное (активированное) приложение какого-либо таксопарка или агрегатора такси.

Самые распространенные проблемы клиентов такси

Как уже говорилось выше, проблемы могут быть следующие:

• незнание города, низкая квалификация водителя как "таксиста";

• грубость и непонимание того, что "клиент всегда прав";

• быстрота подачи авто.

Разумеется, все это относится к адекватным клиентам, желающим комфортно и безопасно переместиться из точки "А" в точку "Б". Клиентов такси, находящихся в нетрезвом состоянии, брать в статистику не стоит.

Стоит также перечислить банальные и "бытовые" проблемы поездки в такси:

• отсутствие размена наличных денег (часто, искусственное) или платежного терминала для безналичных платежей;

• алкогольное или наркотическое (к сожалению, так бывает) опьянение водителя таксомотора;

• отсутствие навыка и понимания "схемы работы в такси";

• переработка водителей (часто ДТП с участием такси случаются из-за банального недосыпания водителя).

Как себя вести в салоне автомобиля такси

Основная рекомендация: не грубить водителю, несмотря на его национальность, гендерную принадлежность и так далее. Неужели кому-то понравится, когда его считают "обслугой" только потому, что в этот момент человек выполняет свои профессиональные обязанности? Это глупо.

Если пассажиру такси мешает громкая (или стиль) музыка, достаточно просто попросить водителя: адекватный человек всегда сделает уровень шума минимальным, либо вовсе его устранит. Если клиента изначально не устраивает класс, внешний вид или внутреннее убранство салона автомобиля такси (как и внешность водителя), следует сразу отказаться от поездки.

При этом следует либо позвонить оператору компании-перевозчика и объяснить причины отказа, либо вызвать другой таксомотор в другой компании. Лучше потерять дополнительных 10-20 минут, но доехать в более комфортных условиях.

Также возможен конфликт с водителем такси. Тут могут "сыграть" различные факторы, в том числе указанные выше. В любом случае, если обстановка внутри автомобиля накаляется и нет возможности прийти к компромиссу, необходимо заявить водителю об остановке, оплатить фактическое расстояние и покинуть салон авто.

Если есть подозрения в финансовых махинациях, надо просто записать номер автомобиля и обратиться в службу поддержки таксопарка. Когда не удалось прийти к пониманию, заявление в правоохранительные органы или регулирующую деятельность такси государственную структуру никто не отменял. Удачи всем в безопасных поездках!

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