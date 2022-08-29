В Карелии клещи больше нападают на детей

На минувшей неделе на территории республики было зафиксировано 17 присасываний клещей, в 10 случаях пострадали дети.

По данным Роспотребнадзора, на 28 августа в лечебные учреждения Карелии с жалобами на присасывания клещей обратились 2753 человека, из них 573 ребенка. За минувшую неделю число присасываний составило 17, в том числе пострадали 10 детей. Для сравнения, за предыдущую неделю клещи 26 раза атаковали жителей Карелии.

В Петрозаводске было зарегистрировано 5 обращений, 3 из них — дети. Всего же нападения были зарегистрированы во всех административных территориях Карелии, кроме Муезерского и Калевальского районов.

Клещи, снятые с людей, оказались поражены возбудителями различных инфекций. Клещевым боррелиозом болели 29,7% кровососов, клещевой энцефалит нашли у 1% снятых клещей, моноцитарного эрлихиоза — у 2,7%, а гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,08% клещей.

Прививки против клещевого энцефалита с начала года сделали 12 318 человека, в том числе 5 114 детей.