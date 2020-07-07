Напившийся водитель "улетел" в кювет на трассе в Карелии

Авария произошла вечером 7 июля в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 18 км автодороги "подъезд к д. Нижняя Салма" в 22.10 пьяный 55-летний водитель "ВАЗ-2106" без прав не учел скорость движения и съехал в кювет.



В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем. А всем гражданам настоятельно рекомендует о фактах управления нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию своего района или на единые номер – 102 или 112. Пьяный нарушитель ПДД представляет угрозу для каждого участника движения.

Ранее пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска.