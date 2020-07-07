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Пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:25, 08 Июля 2020
фото: © DtpPtz.ru / Monu El
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Инцидент произошел 7 июля на улице Кирова и проспекте Ленина.

Во вторник днем несколько дорожно-транспортных происшествий с участием легкового автомобиля Lada Granta произошло на улице Кирова и проспекте Ленина, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели происшествие.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение, выехав на проспект Ленина.

Водитель совершил несколько ДТП.

Как DtpPtz.ru прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водителем оказался 18-летний юноша, не имеющий права управления транспортным средством, с признаками опьянения.

Ранее в Карелии по вине пьяных водителей погибли два человека.

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Комментарии

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f,shdfku
2020-07-08 09:29:43
последователь Ефремова
Василий
2020-07-08 09:28:40
Печально, мозги у 18-летних "компьютерные" , он даже пьяный в виртуальном мире?!?
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