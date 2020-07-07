Пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Инцидент произошел 7 июля на улице Кирова и проспекте Ленина.

Во вторник днем несколько дорожно-транспортных происшествий с участием легкового автомобиля Lada Granta произошло на улице Кирова и проспекте Ленина, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели происшествие.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение, выехав на проспект Ленина.

Водитель совершил несколько ДТП.

Как DtpPtz.ru прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водителем оказался 18-летний юноша, не имеющий права управления транспортным средством, с признаками опьянения.

Ранее в Карелии по вине пьяных водителей погибли два человека.