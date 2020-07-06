В Карелии по вине пьяных водителей погибли два человека

За полгода пьяные водители совершили 36 ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За 6 месяцев этого года на дорогах республики пьяные водители совершили 36 дорожных аварий, в результате которых пострадали 47 человек, 2 участника движения погибли.

Смертельные ДТП произошли в Прионежском и Сортавальском районах.

Наибольшее число пострадавших в авариях по вине нетрезвых водителей зафиксировано в Петрозаводске (в 6 ДТП пострадали 7 человек) и Сегежском районе (в 3 ДТП пострадали 7 человек).

Напомним, в прошлом году за 6 месяцев по вине пьяных произошло 24 ДТП, в которых 34 человека получили ранения, 3 погибли.