По вине нетрезвых водителей в Карелии погибли три человека

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За полгода пьяные водители совершили 24 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
За 6 месяцев текущего год по причине управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии и с признаками опьянения, совершено 24 ДТП, в которых 34 человека получили ранения, 3 погибли.
Автоинспекторы пресекли 737 факта управления автотранспортом в состоянии опьянения. В отношении 117 водителей возбуждены дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
За повторное управление ТС в состоянии опьянения оформлены материалы в отношении 116 водителей.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что рядом с нетрезвым водителем в момент ДТП находились пассажиры, которые не только не остановили злостного нарушителя, но и беспечно доверили ему свою жизнь.
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