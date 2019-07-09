По вине нетрезвых водителей в Карелии погибли три человека

За полгода пьяные водители совершили 24 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

За 6 месяцев текущего год по причине управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии и с признаками опьянения, совершено 24 ДТП, в которых 34 человека получили ранения, 3 погибли.

Автоинспекторы пресекли 737 факта управления автотранспортом в состоянии опьянения. В отношении 117 водителей возбуждены дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



За повторное управление ТС в состоянии опьянения оформлены материалы в отношении 116 водителей.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что рядом с нетрезвым водителем в момент ДТП находились пассажиры, которые не только не остановили злостного нарушителя, но и беспечно доверили ему свою жизнь.