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Новости. Происшествия
08:57, 09 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

По вине нетрезвых водителей в Карелии погибли три человека

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За полгода пьяные водители совершили 24 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

За 6 месяцев текущего год по причине управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии и с признаками опьянения, совершено 24 ДТП, в которых 34 человека получили ранения, 3 погибли. 

Автоинспекторы пресекли 737 факта управления автотранспортом в состоянии опьянения. В отношении 117 водителей возбуждены дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

За повторное управление ТС в состоянии опьянения оформлены материалы в отношении 116 водителей. 

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что рядом с нетрезвым водителем в момент ДТП находились пассажиры, которые не только не остановили злостного нарушителя, но и беспечно доверили ему свою жизнь. 

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Комментарии

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кир
2019-07-09 12:03:25
В другой стране к пьяному никто не садится, а звонит в полицию. А у нас со школы братство идет: "дай списать".
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