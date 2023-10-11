Наряд ДПС одним своим видом предотвратил грубое нарушение ПДД в центре Петрозаводска

Забавный случай попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».
На перекрестке улиц Красная и Анохина водители двух авто собирались повернуть налево, что запрещено на этом участке.
Наряд ДПС, проезжавший мимо, изменил их планы, сообщили в паблике ГИБДД карельской столицы.
Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на организацию дорожного движения на перекрестке улиц Анохина и Красная.
Движение по улице Красной от Антикайнена возможно только направо.
Перед перекрестком установлен соответствующий дорожный знак.
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