Наряд ДПС одним своим видом предотвратил грубое нарушение ПДД в центре Петрозаводска

Забавный случай попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».

На перекрестке улиц Красная и Анохина водители двух авто собирались повернуть налево, что запрещено на этом участке.



Наряд ДПС, проезжавший мимо, изменил их планы, сообщили в паблике ГИБДД карельской столицы.



Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей на организацию дорожного движения на перекрестке улиц Анохина и Красная.



Движение по улице Красной от Антикайнена возможно только направо.



Перед перекрестком установлен соответствующий дорожный знак.