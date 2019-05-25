Наркокурьера из Петербурга будут судить за продажу амфетамина в Карелии

Закладчик, помимо Карелии, орудовал на территории других областей, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Жителя Санкт-Петербурга обвиняеют в совершении 44 эпизодов преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиками.

Следствием установлено, что данный гражданин в мае-июне 2018 года, передвигаясь по территории Республики Карелия, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областей, осуществлял незаконный сбыт крупных партий гашиша и амфетамина путем "закладок".

В его было обнаружено 50 свертков с психотропным веществом.

В ходе межрегиональной следственно-оперативной работы из незаконного оборота изъято около 2 кг амфетамина и почти 0,5 кг гашиша.

Уголовное дело направлено в Ставропольский районный суд.

Мужчине грозит до 20 лет или пожизненного лишения свободы.