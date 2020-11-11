Наркомана в Карелии осудили на 12 лет за продажу гашиша

В Сегежском районе молодой человек осужден за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в феврале 2016 года 23-летний житель Сегежи, который сам является потребителем наркотических средств, в родном городе сбыл своему знакомому за денежные средства ранее приобретенный в Петрозаводске гашиш в крупном размере.

Вину в совершении преступления сегежанин признал, активно содействовал правоохранительным органам в его раскрытии.

Примечательно, что на момент рассмотрения Сегежским городским судом данного уголовного дела мужчина отбывал наказание в исправительной колонии по приговору Ленинского районного суда Новосибирска за совершение ряда аналогичных преступлений на территории Новосибирской области.

За совершение вмененного преступления молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.