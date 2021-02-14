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Наркопритон в гараже накрыли полицейские в Карелии (ФОТО)

Новости. Криминал
09:58, 15 Февраля 2021
фото: МВД Карелии
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Сотрудники полиции Сортавалы пресекли деятельность организованной преступной группы, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сортавальского района окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей.

Установлено, что в составе организованной преступной группы мужчины – оба 1993 года рождения – организовали доставку и сбыт на территории района наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

Оперативными сотрудниками задокументирована преступная деятельность фигурантов, которые действовали в интересах одного из нелегальных интернет-магазинов. Получая бесконтактным способом крупную партию товара, они дробили ее на розничные партии, сбывали, оставляя закладки в тайниках. Подозреваемым инкриминируется семь эпизодов преступной деятельности, три из которых – в составе ОПГ.

При проведении обыска в принадлежащем одному из подозреваемых гараже оперативники обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотических веществ, подготовленных к сбыту, а также весы и предметы для расфасовки запрещенных к обороту веществ.

Кроме этого, наркосбытчики, являясь потребителями запрещенных веществ, систематически предоставляли гараж для употребления наркотиков наркозависимым лицам. Благодаря профессиональным действиям полицейских обвиняемые полностью изобличены в преступной деятельности.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время они направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-15 11:47:52
Там где правят педроссы , всегда разруха , аварии ..и наркомания.
кир
2021-02-15 10:35:46
Где расстрелы преступников?
Гость
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