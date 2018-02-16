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Новости. Общество
19:40, 16 Февраля 2018

Народ бьет тревогу из-за взрослой дочки и любовника Волочковой

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День влюбленных 14 февраля Анастасия Волочкова отметила по полной программе.

По поводу Дня святого Валентина балерина украсила дом воздушными шарами в виде сердечек и накрыла праздничный стол. Чтобы порадовать своего нового возлюбленного Михаила, Анастасия надела красное платье с глубоким декольте и пригласила парикмахера, который сделал ей красивую прическу, пишет uznayvse.

Вместе со взрослыми День всех влюбленных отмечала 12-летняя, не по годам развитая дочь Волочковой Ариша.
Девочка, вероятно развлекаясь, взобралась с голыми ногами на плечи маминого любовника да так и сфотографировалась, а Настя, не долго думая, выложила это фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, чем шокировала пользователей.
Поклонники артистки, увидев очередное фото девочки, повисшей на чужом мужике, пришли в ужас.

"Какой ужас! Мозги пропила! Посадила на шею левому мужику дочь, девку взрослую! Голые ноги!", "Надо Аришиному отцу вмешиваться в ситуацию, творится что-то невообразимое переходящее все границы...",
"Настя, что же вы делаете? Девочке со сверстниками дурачиться, а вы…", - писали возмущенные пользователи.

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Комментарии

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deep
2018-02-16 19:56:43
Да, мы все бъем в колокола! А как жжжэ?
Гость
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