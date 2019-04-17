Народ выступил против административного памятника в Петрозаводске

Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.

Два ответа "Площадь Гагарина" (24%) и "Нигде" (24%) конкурируют в условной группе лидеров. При этом на них приходится практически половина всех полученных голосов.

Как считает политолог Олег Реут, стела "Город воинской славы" для участвовавших в социологическом изыскании граждан однозначно отождествляется с "административным памятником".

"Вариант с установкой на площади Гагарина – прямая и непосредственная референция на установку стелы "на показ", - пишет Олег Реут. - Неоднократно приходилось сталкиваться с комментариями и объяснениями, описывающими конструкцию "пусть все, кто приезжают в Петрозаводск, сразу увидят, что это – Город воинской славы". Данный вариант установки стелы – для приезжих, а не для горожан, не для их персонально преломлённой и ностальгически поддерживаемой памяти.

Опция "Нигде" фактически представляет собой отзеркаливание – озвучивание позиции, связанной с нежеланием значительной части горожан принимать "административный", а не народный памятник. Ведь в нём нет и никогда не будет памяти о родных и близких. Не будет искреннего гражданского ритуала и "стихийного" вспоминания".

По мнению политолога, проведённый "Столицей на Онего" опрос в очередной раз подтверждает, в какой непростой ситуации оказалась администрация Петрозаводского городского округа.

"Именно муниципальные власти несут основную ответственность за установку, охрану и содержание будущего памятника. Сегодня городская власть в действительности решает две крайне сложно сочленённые задачи – выделить место для сооружения стелы (пока всё идёт к тому, что она появится в Парке Победы (7%) – на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Пушкинской) и переформатировать публичный дискурс, не просто примирив сторонников вариантов "Площадь Гагарина" и "Нигде", но и предложив им (а фактически всем горожанам) приемлемую формулу общественного согласия".

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