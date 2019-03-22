Народных дружинников в Петрозаводске обеспечили страховками

Сегодня в составе петрозаводской добровольной народной дружины 24 человека, сообщили в администрации Петрозаводска.

Семь граждан, совершивших административные правонарушения в общественных местах, были задержаны в минувшем году представителями действующей в Петрозаводске добровольной народной дружины. За тот же период бойцы единственной пока городской ДНД имени Георгия Победоносца приняли участие в пяти совместных рейдах с сотрудниками дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, 14 раз привлекались к охране общественного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий.

Сегодня в составе петрозаводской добровольной народной дружины 24 человека. Все они снабжены соответствующими удостоверениями, нарукавными повязками, обеспечены страховками.

Ознакомиться с порядком создания и регистрации добровольных народных дружин и правилами вступления в ДНД можно на официальном сайте администрации.