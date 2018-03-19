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Новости. Политика
13:12, 19 Марта 2018

"Нарушения случились не на избирательных участках, они случились раньше"

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Общественный центр по наблюдению за выборами президента РФ в Карелии подвел итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках 18 марта.

Как отметили руководители штаба, в целом день выборов в Карелии прошел без нарушений. А те нарушения, которые были зафиксированы, не смогли бы как-то серьезно повлиять на исход и результаты голосования. Кроме того, та явка, которая зарегистрирована (57,02%), говорит, скорее, об административном ресурсе, который использовали власти во время голосования 18 марта.

"Мы имеем выборы, которые прошли в один тур. И даже какой-то проблеск второго тура совершенно отсутствовал. Мы имеем огромную явку, которая, мне представляется неестественной. Она, скорее, является следствием административного нагона избирателей. Я думаю, мы все были свидетелями этого. Это не только эффективно проведенная информационная работа со стороны избирательной комиссии России и Карелии, но это и разные способы административного, материального зачастую, принуждения к голосованию, что, конечно же, влияет на сам дух выборов, на свободу", - сказал сопредседатель штаба Олег Реут

"То, что на участках не вбрасывали бюллетени, не устраивали карусели, не поили никого водкой, не платили по 3 тысячи рублей, это отнюдь не означает, что выборы были честными и конкурентными. Все было сделано до того как – нарушения случились не на избирательных участках, они случились раньше", - добавила Наталья Захарчук.

Глеб Яровой отметил, что в Петрозаводске нарушения зафиксированы в участковой избирательной комиссии №38, где наблюдатели обнаружили список студентов с проставленным временем голосования на столе у председателя комиссии. Кроме того, случились конфликты в УИКах №64 и №81.

"Выборы были неинтересные, выборы были предсказуемые. С предсказуемой явкой, с предсказуемым результатом с немножко непредсказуемыми последствиями. Наши наблюдатели – молодцы. Это самое клевое, что было в этой кампании. Мне кажется, что она была интересна только журналистам и наблюдателям", - пояснил Яровой.

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Комментарии

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Бриг
2018-03-19 15:36:40
Нарушений вроде как не было , а проценты голосов у некоторых кандидатов заоблачные , сомнения терзают чего то в достоверности.
кир
2018-03-19 14:32:48
Мизантроп, ты проиграл и стихи не помогут.
Мизантроп
2018-03-19 15:00:47
кир, Я не проиграл. Я не садился играть с наперсточником, хе-хе-хе...
grigorjev
2018-03-19 13:54:55
Правильно. Нарушения состоялись задолго до выборов. А теперь надо фактами нарушений в Карелии завалить ЦИК и избранного Президента. Элементарно.
Американец
2018-03-19 14:07:34
grigorjev, ты типичный либерал, пораженный майданом мозга.
Иди к Грудинину, он тебе клубничку даст покушать, только не подавись
кир
2018-03-19 14:36:01
Американец, ему за семьдесят и он никогда не работал на благо страны. Он сдвинулся на националистических конгрессах, направленных на развал общества.
оптимист
2018-03-19 13:33:33
А в Поросозеро мужики голосовать пошли потому что их пригласили, но не навязывали за кого голосовать. Потому и пошли.
Мизантроп
2018-03-19 13:36:45
оптимист,
"Если ты пьешь с воpами
Опасайся за свой кошелек
Если ты ходишь по гpязной доpоге
Ты не сможешь не выпачкать ног..."(с)
однозначно
2018-03-19 13:25:41
Клевые аналитики и политологи.
Мизантроп
2018-03-19 13:25:02
"Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках." (с)
Гость
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