Общественный центр по наблюдению за выборами президента РФ в Карелии подвел итоги мониторинга за голосованием на избирательных участках 18 марта.

Как отметили руководители штаба, в целом день выборов в Карелии прошел без нарушений. А те нарушения, которые были зафиксированы, не смогли бы как-то серьезно повлиять на исход и результаты голосования. Кроме того, та явка, которая зарегистрирована (57,02%), говорит, скорее, об административном ресурсе, который использовали власти во время голосования 18 марта.

"Мы имеем выборы, которые прошли в один тур. И даже какой-то проблеск второго тура совершенно отсутствовал. Мы имеем огромную явку, которая, мне представляется неестественной. Она, скорее, является следствием административного нагона избирателей. Я думаю, мы все были свидетелями этого. Это не только эффективно проведенная информационная работа со стороны избирательной комиссии России и Карелии, но это и разные способы административного, материального зачастую, принуждения к голосованию, что, конечно же, влияет на сам дух выборов, на свободу", - сказал сопредседатель штаба Олег Реут

"То, что на участках не вбрасывали бюллетени, не устраивали карусели, не поили никого водкой, не платили по 3 тысячи рублей, это отнюдь не означает, что выборы были честными и конкурентными. Все было сделано до того как – нарушения случились не на избирательных участках, они случились раньше", - добавила Наталья Захарчук.

Глеб Яровой отметил, что в Петрозаводске нарушения зафиксированы в участковой избирательной комиссии №38, где наблюдатели обнаружили список студентов с проставленным временем голосования на столе у председателя комиссии. Кроме того, случились конфликты в УИКах №64 и №81.

"Выборы были неинтересные, выборы были предсказуемые. С предсказуемой явкой, с предсказуемым результатом с немножко непредсказуемыми последствиями. Наши наблюдатели – молодцы. Это самое клевое, что было в этой кампании. Мне кажется, что она была интересна только журналистам и наблюдателям", - пояснил Яровой.