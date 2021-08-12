Нарушителей антимонопольных законов в Карелии стали больше бить рублем

Антимонопольная служба Карелии увеличила сумму штрафов за нарушения законодательства в первом полугодии на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете регионального УФАС об итогах работы за январю-июнь 2021 года.

За 6 месяцев ведомство применило к нарушителям штрафные санкции на общую сумму 11,7 млн рублей, что на 2,5 млн больше, чем за тот же период прошлого года.

Количество выданных предписаний выросло с 16 до 20.

Увеличилось и число обращений граждан и юридических лиц в антимонопольную службу.

Одновременно УФАС стало реже применять к нарушителям такую меру воздействия как предупреждение.