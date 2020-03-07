890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лисы живут на вырубках в Каменном бору в Петрозаводске (ФОТО) 3
07.03.2020 14:23
Автоинспекторы Карелии накануне праздника остановили трех пьяных водителей
07.03.2020 16:15
Мужчина умер на Петрозаводской ТЭЦ 3
07.03.2020 18:22
В Петрозаводске водители отметили праздник пьянством за рулем и поездками без прав
Сегодня 09:15
Участница ВОВ из Карелии раскрыла секрет долголетия
07.03.2020 14:00

"Нас бомбили, машины уходили под лед, и люди умирали прямо на глазах"

Новости. Общество
11:40, 08 Марта 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова рассказала о том, как жить и не тужить.

Мария Ивановна все время улыбается. Даже когда говорит о серьезных вещах и пересказывает печальные события своей жизни. В свои 95 лет она сохраняет поразительную ясность ума и хорошо помнит все, что с ней было. Не забыть помогают стихи, которые она сочиняет еще со школы. Есть у нее строки про детский дом, войну, "дорогу жизни" и годы перестройки.   

На плечи этой женщины свалилось столько горя, что, кажется, этот груз способен раздавить любого. Но только не Марию Мурсалову, которая даже в преклонные годы не поддается грусть-тоске и светится какой-то особенной тихой радостью.

У Муси Балашовой (так ее звали с малых лет) рано умерла мать, она росла сиротой в ладвинском детдоме. В 15 лет, совсем ребенком, начала работать. В 16 лет добровольцем ушла на фронт, и прошла всю войну, медсестрой спасая раненых в санитарном поезде. Каждый день видела страх, смерть и боль. 

Подробности читайте в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 3
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»