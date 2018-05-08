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Новости. Общество
11:16, 08 Мая 2018

Население Карелии отказывается подключать газ за свой счет

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Жители поселков в Карелии отказываются подключать свои квартиры и дома к природному газу из-за высокой стоимости услуги, которую они должны оплатить за свой счет.

Об этом сообщил начальник отдела министерства строительства Карелии Павел Банковский на совещании, которое провел в Олонце глава Карелии Артур Парфенчиков. Обсуждались вопросы, связанные с газификацией Олонецкого района и Приладожья.

По словам Банковского, строительство газопроводов предусматривает подведение сетей к жилым домам, но жильцы отказываются подключаться.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2018-05-08 11:31:10
стоимость услуги по подключению одной квартиры составляет 10-15 тысяч рублей, частного дома - от 90 тысяч рублей.
90 тр за газовую плиту? Хе! 90 тр сразу вынь да положь. А на сколько лет хватит платить по старому, если послать этих умников на хутор веники вязать? Кто-то считал?
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