Население Карелии отказывается подключать газ за свой счет

Жители поселков в Карелии отказываются подключать свои квартиры и дома к природному газу из-за высокой стоимости услуги, которую они должны оплатить за свой счет.

Об этом сообщил начальник отдела министерства строительства Карелии Павел Банковский на совещании, которое провел в Олонце глава Карелии Артур Парфенчиков. Обсуждались вопросы, связанные с газификацией Олонецкого района и Приладожья.

По словам Банковского, строительство газопроводов предусматривает подведение сетей к жилым домам, но жильцы отказываются подключаться.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".