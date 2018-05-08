Население Карелии отказывается подключать газ за свой счет

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Жители поселков в Карелии отказываются подключать свои квартиры и дома к природному газу из-за высокой стоимости услуги, которую они должны оплатить за свой счет.
Об этом сообщил начальник отдела министерства строительства Карелии Павел Банковский на совещании, которое провел в Олонце глава Карелии Артур Парфенчиков. Обсуждались вопросы, связанные с газификацией Олонецкого района и Приладожья.
По словам Банковского, строительство газопроводов предусматривает подведение сетей к жилым домам, но жильцы отказываются подключаться.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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