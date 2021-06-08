Население Карелии сократилось на 186 тыс человек без войны, мора и землетрясений

Население Карелии постоянно росло со времени образования нынешней республики по времена горбачевской перестройки.

В рамках проекта «Как это было» Армас Машин проанализировал, как менялась численность населения Карелии с 1987 года.



«В 1987 году в Карельской АССР проживало 795 тысяч человек. На начало 2021 года – немногим более 609 тысяч. Население Карелии сократилось на 186 тысяч человек! Без войны. Без мора. Без землетрясений. Без высылок и депортаций. 186 тысяч человек – примерно три пятых населения сегодняшнего Петрозаводска (280 тысяч), и раз в шесть больше, чем население Костомукши или Кондопоги, - пишет Армас Машин. - Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 60 815 карелов, из них 45570 человек – в Республике Карелия (7,08% населения). В 2002 году карелов насчитывалось в России более 93 тысяч человек. По мнению ряда специалистов и активистов карельского национального движения, общая численность карелов вряд ли превысит 50 тысяч человек по результатам следующей, запланированной на осень этого года Всероссийской переписи населения.

Сокращение численности карелов - реальность и – объективно – результат политики «национального возрождения карельского народа», которая проводится у нас со времен распада СССР».

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