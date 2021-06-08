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Население Карелии сократилось на 186 тыс человек без войны, мора и землетрясений

Новости. Общество
09:02, 09 Июня 2021

Население Карелии постоянно росло со времени образования нынешней республики по времена горбачевской перестройки.

В рамках проекта «Как это было» Армас Машин проанализировал, как менялась численность населения Карелии с 1987 года.

«В 1987 году в Карельской АССР проживало 795 тысяч человек. На начало 2021 года – немногим более 609 тысяч. Население Карелии сократилось на 186 тысяч человек! Без войны. Без мора. Без землетрясений. Без высылок и депортаций. 186 тысяч человек – примерно три пятых населения сегодняшнего Петрозаводска (280 тысяч), и раз в шесть больше, чем население Костомукши или Кондопоги, - пишет Армас Машин. - Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 60 815 карелов, из них 45570 человек – в Республике Карелия (7,08% населения). В 2002 году карелов насчитывалось в России более 93 тысяч человек. По мнению ряда специалистов и активистов карельского национального движения, общая численность карелов вряд ли превысит 50 тысяч человек по результатам следующей, запланированной на осень этого года Всероссийской переписи населения.

Сокращение численности карелов - реальность и – объективно – результат политики «национального возрождения карельского народа», которая проводится у нас со времен распада СССР».

Подробнее читайте здесь.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-06-09 09:48:47
реформы Гайдара, Чубайса, Кудрина, Зурабова, Волошина, прочих ..... дают свои плоды.
Слабунова предложит пути решения проблемы?
Вася
2021-06-09 09:56:45
юнипер95, Кстати, и бандеровцы, воевавшие на стороне нацистов, в том же числе!!!
Вася
2021-06-09 09:47:48
Мы больше всех во вторую мировую пострадали,
Вася
2021-06-09 09:46:32
Под руководством сша!
Вася
2021-06-09 09:42:47
Кому Следком предъявлять будет?
Изя
2021-06-09 09:47:58
Вася, зачем ?? ещё наплодятся ))) :)
кир
2021-06-09 09:39:51
Люди будут жить, где работа есть. Всех касается. Антонова не исключение.
Вася
2021-06-09 09:38:36
Известно, что за годы войны 13,5 миллиона мирных жителей Советского Союза были целенаправленно убиты или погибли в условиях оккупации (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.),
Изя
2021-06-09 09:25:28
Геноцид , однако :)
Урбанист
2021-06-09 09:20:46
Вполне достаточно
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