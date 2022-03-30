Население Карелии стало больше страховать свою жизнь

В прошлом году объем таких страховых сборов вырос в республике в 1,5 раза.

В карельском Минфине отмечают рост регионального страхового рынка. По итогам 2021 года в республике увеличились не только объемы страховых премий, собранных участниками этого рынка, но и страховые выплаты, полученные гражданами.

Как сообщили в республиканском Минфине, общий объем страховых премий составил в прошлом году около 3 миллиардов 647 миллионов рублей. Наиболее востребованы среди граждан оказались страхование имущества, ОСАГО и страхование жизни. Причем, сборы за страхование жизни выросли за год в 1,5 раза.