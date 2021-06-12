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Население Карелии за последние тридцать лет сократилось на 186 тыс человек

Новости. Общество
11:53, 13 Июня 2021
фото: Из фотоархива Бориса Семенова

Население Карелии постоянно росло со времени образования нынешней республики по времена горбачевской перестройки, но потом этот рост сменился падением.

В рамках проекта «Как это было» Армас Машин проанализировал, как менялась численность населения Карелии с 1987 года.

«В 1987 году в Карельской АССР проживало 795 тысяч человек. На начало 2021 года – немногим более 609 тысяч. Население Карелии сократилось на 186 тысяч человек! Без войны. Без мора. Без землетрясений. Без высылок и депортаций. 186 тысяч человек – примерно три пятых населения сегодняшнего Петрозаводска (280 тысяч), и раз в шесть больше, чем население Костомукши или Кондопоги, - пишет Армас Машин. - Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 60 815 карелов, из них 45570 человек – в Республике Карелия (7,08% населения). В 2002 году карелов насчитывалось в России более 93 тысяч человек. По мнению ряда специалистов и активистов карельского национального движения, общая численность карелов вряд ли превысит 50 тысяч человек по результатам следующей, запланированной на осень этого года Всероссийской переписи населения.

Сокращение численности карелов - реальность и – объективно – результат политики «национального возрождения карельского народа», которая проводится у нас со времен распада СССР».

Подробнее читайте здесь.  

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Комментарии

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Zim
2021-06-13 12:57:03
« Треть опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотели бы уехать жить за границу. Это самый высокий показатель за последние пять лет, пишет РБК, в чьем распоряжении есть данные опроса ВЦИОМ.


36% опрошенных молодых людей заявили, что хотели бы не только сменить страну проживания, но и гражданство. 22% респондентов испытывают чувство стыда за свой населенный пункт. Непричастными к происходящему в стране себя считают 45,4% участников опроса.»
кир
2021-06-13 13:32:13
Zim, чего тут? Вали за границу, - сказал кот. Самуленка с собой прихвати.
Вася
2021-06-13 12:27:48
,Единая Россия подтвердила право на управление страной".
кир
2021-06-13 12:01:00
Люди будут жить там, где работа есть. Это аксиома, - сказал учёный кот.
Гость
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