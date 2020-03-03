Население пострадает от отмены банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ, считают финансисты

Законопроект "Единой России", который запрещает взимать с населения комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к отказу банков принимать платежи.

Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР), содержание которого стало известно РБК.



По мнению НСФР, введение запрета на взимание комиссий при оплате ЖКХ грозит убытками банкам, и они будут вынуждены принять меры по оптимизации бизнес-процессов, за чем последуют негативные последствия для клиентов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".