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Население пострадает от отмены банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ, считают финансисты

Новости. Общество
08:28, 04 Марта 2020
фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Законопроект "Единой России", который запрещает взимать с населения комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к отказу банков принимать платежи.

Об этом говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку (НСФР), содержание которого стало известно РБК.


По мнению НСФР, введение запрета на взимание комиссий при оплате ЖКХ грозит убытками банкам, и они будут вынуждены принять меры по оптимизации бизнес-процессов, за чем последуют негативные последствия для клиентов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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